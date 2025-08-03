Чемпион мира Кетце: «Рад, что россияне снова с нами. Не понимаю, насколько целесообразно наказывать спортсменов за то, на что они не могут повлиять»

Чемпион мира по плаванию из ЮАР Питер Кетце поддержал допуск россиян на турниры.

Российские спортсмены, допущенные в нейтральном статусе, взяли восемь медалей – три золота, четыре серебра и бронзу.

– Питер, вы соревновались на этом чемпионате мира с нейтральными атлетами из России. Что вы думаете о решении World Aquatics их допустить?

– Я очень рад за них! Честно, мне кажется, Климент Колесников очень долго ждал этого момента, возможности выступить на высшем уровне. Не очень понимаю, насколько правильно, насколько в принципе целесообразно наказывать спортсменов за то, на что они не могут повлиять.

Я не просто так это говорю, моя страна в свое время пережила тяжелое время, и я, разумеется, не поддерживаю эпоху апартеида, это было ужасно. Но в то же время трудно понять, как на него могли повлиять спортивные санкции, и это был удар по спортсменам, по спорту, у людей забирали карьеру, забирали мечту.

Поэтому я рад, что россияне снова с нами, и поддерживаю их, у меня хорошие с ними отношения. У меня хорошие отношения со всеми, – приводит слова Кетце «Чемпионат.com».

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы