  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «На ЧМ нас никто не называл нейтральными спортсменами. Мы слышим: Россия-Россия, русские плывут! Надо возвращать флаг и гимн»
52

Дмитрий Губерниев: «На ЧМ нас никто не называл нейтральными спортсменами. Мы слышим: Россия-Россия, русские плывут! Надо возвращать флаг и гимн»

Губерниев назвал историческими итоги ЧМ по водным видам спорта для россиян.

«Итоги исторические. В бассейне у пловцов восемь медалей, включая три золота. Впервые с 1973 года мы выигрываем комбинированную эстафету! И Советский Союз, и Россия могли об этом только мечтать. И у нас уже семь чемпионов! Четверо героев, плывшие вечером, и трое, которые плыли с утра. А Андрей Минаков и там и сям успел. Это блестящий итог.

У нас есть мультимедалисты — Климент Колесников, Кирилл Пригода. Мультичемпионы. Впервые с 1982 года, еще при Владимире Сальникове, устроили золотой дубль на 50-метровке, в данном случае золото и серебро. Огромные молодцы!

У нас историческая медаль в комплексе у Ильи Бородина. Великая и трудовая бронза. И та же Дарья Клепикова! Вся страна увидела «Родину-мать» в бассейне. Человек, который просто заряжает всех. И мальчишек, и девчонок. Воронежская красавица, которая выигрывает медали, впервые пробивается в финал на 100-метровке кролем! Закрывает два вида – баттерфляй и кроль!

Великая труженица и Дарья Трофимова! Все огромные молодцы. Как Егор Корнев возмужал, как Мирон Лифинцев взлетел.

Колесников показывает миру важность своего возвращения. Может быть, немножко на другое рассчитывали от Евгении Чикуновой, но прекрасно понимаем, что в атмосфере и болезни, и травмы ноги серебро – за счастье. Тяжелейший чемпионат.

У группы «Автограф» есть такая песня, называется «Странник»: «О, пилигрим, знаешь ли странник, что за тобой, лишь светает, люди идут и попадают след в след...» Вот сейчас люди идут за пловцами, и многие федерации, другие виды спорта. Нам надо возвращать легкую атлетику, нужно возвращать флаг и гимн у пловцов.

Здесь уже проведена огромная работа, многие с пониманием относятся, что пора уже это сделать в системе World Aquatics. Нас никто не называл нейтральными спортсменами. Мы слышим: «Россия-Россия! Русские плывут! Российские спортсмены». Это говорят очень многие представители разных стран.

Поэтому чемпионат исторический, всех поздравляю. И, конечно, молодцы страна! Все поддерживали, чувствовали это дыхание. Вот уж действительно команда, без которой нам не жить», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Меня прет! Настоящая спортивная жизнь для меня – здесь». Губерниев впервые за 3 года комментирует из-за границы

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoМирон Лифинцев
logoЕгор Корнев
logoКлимент Колесников
logoсборная России жен
logoсборная России
logoКирилл Пригода
logoАндрей Минаков
плавание
logoДарья Трофимова
logoЕвгения Чикунова
logoИлья Бородин
logoДмитрий Губерниев
logoДарья Клепикова
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы
1243 августа, 23:00
🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!
623 августа, 20:50
Гайфутдинова о комбинированной эстафете: «Безумно рада, что мы вышли, сделали классный результат все. 4-е место – это достойно. Мы молодые»
53 августа, 15:58
Главные новости
Лифинцев о ЧМ в Сингапуре: «Каждый раз, когда приезжал в бассейн и уезжал, видел, что стоит толпа, кричит мне. Определенная фан‑база там уже есть»
сегодня, 13:43
Корнев о сборной России: «На чемпионате мира мы были как единый кулак. У нас есть ментальная связь друг с другом»
сегодня, 13:35
Пахалина о жизни в США: «Так и не привыкла за столько лет. Москва куда лучше Нью-Йорка – по чистоте, по наполнению жизни»
37сегодня, 13:12
Пахалина о китайских прыгунах в воду: «Завышение оценок прослеживается давно. Неприятно видеть, что подобное входит в систему»
1сегодня, 13:10
Пахалина про СССР: «Очереди были, но была и абсолютная безопасность, не было маньяков. Может, просто жили другими ценностями»
101сегодня, 12:43
Олимпийская чемпионка Пахалина, живущая в США: «В политике вообще не разбираюсь. Знаю только, что Путин – лучший президент»
36сегодня, 12:30
Клепикова о ЧМ в Сингапуре: «Атмосфера была позитивная, иностранные спортсмены нас тепло приняли»
1сегодня, 11:18
Дарья Клепикова: «Нет ничего страшнее, чем экзамен в музыкальной школе. Когда плыву на чемпионате мира, чувствую себя увереннее»
2сегодня, 08:19
Губерниев о нейтральном статусе: «Если человек против выступления россиян на крупных стартах, то он просто дурак или ищет какую-то выгоду»
42вчера, 20:59
Дмитрий Свищев: «За возвращение гимна и флага борются все – президент страны, ОКР, Минспорт, федерации. К сожалению, антироссийское лобби очень сильное»
5вчера, 20:34
Ко всем новостям
Последние новости
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
24 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58