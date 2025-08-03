Дмитрий Губерниев: «На ЧМ нас никто не называл нейтральными спортсменами. Мы слышим: Россия-Россия, русские плывут! Надо возвращать флаг и гимн»

Губерниев назвал историческими итоги ЧМ по водным видам спорта для россиян.

«Итоги исторические. В бассейне у пловцов восемь медалей, включая три золота. Впервые с 1973 года мы выигрываем комбинированную эстафету! И Советский Союз, и Россия могли об этом только мечтать. И у нас уже семь чемпионов! Четверо героев, плывшие вечером, и трое, которые плыли с утра. А Андрей Минаков и там и сям успел. Это блестящий итог.

У нас есть мультимедалисты — Климент Колесников , Кирилл Пригода . Мультичемпионы. Впервые с 1982 года, еще при Владимире Сальникове, устроили золотой дубль на 50-метровке, в данном случае золото и серебро. Огромные молодцы!

У нас историческая медаль в комплексе у Ильи Бородина . Великая и трудовая бронза. И та же Дарья Клепикова ! Вся страна увидела «Родину-мать» в бассейне. Человек, который просто заряжает всех. И мальчишек, и девчонок. Воронежская красавица, которая выигрывает медали, впервые пробивается в финал на 100-метровке кролем! Закрывает два вида – баттерфляй и кроль!

Великая труженица и Дарья Трофимова! Все огромные молодцы. Как Егор Корнев возмужал, как Мирон Лифинцев взлетел.

Колесников показывает миру важность своего возвращения. Может быть, немножко на другое рассчитывали от Евгении Чикуновой , но прекрасно понимаем, что в атмосфере и болезни, и травмы ноги серебро – за счастье. Тяжелейший чемпионат.

У группы «Автограф» есть такая песня, называется «Странник»: «О, пилигрим, знаешь ли странник, что за тобой, лишь светает, люди идут и попадают след в след...» Вот сейчас люди идут за пловцами, и многие федерации, другие виды спорта. Нам надо возвращать легкую атлетику, нужно возвращать флаг и гимн у пловцов.

Здесь уже проведена огромная работа, многие с пониманием относятся, что пора уже это сделать в системе World Aquatics . Нас никто не называл нейтральными спортсменами. Мы слышим: «Россия-Россия! Русские плывут! Российские спортсмены». Это говорят очень многие представители разных стран.

Поэтому чемпионат исторический, всех поздравляю. И, конечно, молодцы страна! Все поддерживали, чувствовали это дыхание. Вот уж действительно команда, без которой нам не жить», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

«Меня прет! Настоящая спортивная жизнь для меня – здесь». Губерниев впервые за 3 года комментирует из-за границы

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы