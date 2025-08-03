  • Спортс
  • Самусенко о двух вторых местах в заплыве на 50 м на спине: «Мне не жалко, был бы третьим – тоже бы не расстроился. Все равно успех»
6

Самусенко о двух вторых местах в заплыве на 50 м на спине: «Мне не жалко, был бы третьим – тоже бы не расстроился. Все равно успех»

Павел Самусенко заявил, что ему не жалко было разделить серебро с Питером Кетце.

В финальном заплыве на дистанции 50 м на спине Самусенко и Кетце показали одинаковое время – 24,17. Их обоих наградили серебряными медалями. Победу одержал Климент Колесников. 

«Это мой первый чемпионат мира по длинной воде по взрослым, надеюсь, что эта медаль даст запал моей карьере. Важно ли, что разделил медаль с южноафриканцем? Мне не жалко, если честно. Разделили бы нас, был бы третьим, тоже бы не расстроился. Все равно успех. Африканец хорошо проплыл, я удивился его результату.

Если бы стоял вопрос по первому месту, то тоже лучше пусть два первых места. Недаром сделали так, правильно смотреть по сотым, не нужно что-то придумывать и выверять», – сказал четырехкратный чемпион мира на короткой воде Самусенко.

🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Павел Самусенко
logoПитер Кетце
logoсборная ЮАР
плавание
logoсборная России
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
