  Депутат Свищев: «Победы и медали россиян на ЧМ в Сингапуре вдвойне ценны. На спортсменов оказывалось как политическое, так и психологическое давление»
Депутат Свищев оценил выступление россиян на чемпионате мира в Сингапуре.

Сегодня завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли четвертое место в медальном зачете. На их счету 18 наград – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые.

«Наша сборная показывает отличные результаты в непростое время. Оказывается психологическое давление от определенной группы наших соседей, а также наши ребята выступают без гимна и флага.

Но мне известно, что атмосфера на чемпионате мира позитивная. Все доброжелательные и жмут руки, хотя есть страны, которые пытаются воротить носом. Но ничего, мы это переживаем. Такие победы вдвойне приятны на фоне непростой психологической ситуации. Это хороший задел на будущее», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«С интересом наблюдаю за чемпионатом мира в Сингапуре. Этот турнир очень непростой для наших спортсменов. Тяжело готовиться, когда есть напряжение, допустят тебя или нет, в каком статусе.

На них оказывалось как политическое, так и психологическое давление. Поэтому вдвойне ценны победы и медали российских спортсменов на этом чемпионате мира. Поздравляю Климента Колесникова и Павла Самусенко с медалями!

Жалко, что не все удалось нашим ребятам на этом турнире, было много четвертых, пятых, шестых мест. Но наша команда не провалилась на этом чемпионате мира, она выступила очень достойно, справившись с колоссальным давлением», – приводит слова Свищева «ВсеПроСпорт».

🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!

А теперь представьте, что наши пловцы остались бы дома – и всего этого не было бы

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
