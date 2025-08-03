«По медалям все закрыли – давайте идти дальше». Шишин заявил, что сборная России выполнила план на ЧМ

Андрей Шишин заявил, что российские пловцы выполнили медальный план на ЧМ.

Чемпионат мира завершился сегодня в Сингапуре. Сборная России по плаванию, главным тренером которой является Шишин , завоевала 8 медалей (3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую)

«Конечно, [выполнили цели]. По медалям все действительно закрыли, выполнили – давайте идти дальше.

Эмоций действительно осталось очень мало, но то, что мы поставили такую сумасшедшую точку [победой в комбинированной эстафете 4х100 метров], не может не радовать. И эта точка является нашей точкой отсчета, от которой мы пойдем дальше», – сказал Шишин.

Также тренер ответил на вопрос, «уплыло» ли мировое плавание за время отстранения россиян.

«Результаты мы с вами видим. Они действительно идут с сумасшедшей скоростью вперед. Мы пытаемся конкурировать, ставим свои личные рекорды. Но в личном пока у нас более-менее скромно. Хотя сегодня капитан [Климент Колесников] действительно собрался в последний день», – добавил Шишин.