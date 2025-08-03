Станислава Комарова: «Российская сборная вернулась на чемпионат мира супердостойно. Невероятная концовка турнира, эмоции сумасшедшие»

Станислава Комарова назвала достойным возвращение российских пловцов на ЧМ.

Чемпионат мира в Сингапуре завершился 3 августа. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли четвертое место в медальном зачете. На их счету 18 наград – 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые.

«Я считаю, что наша сборная вернулась и вернулась супердостойно, российские пловцы показали своей подрастающей молодой смене, что такое бороться до последнего и побеждать. Я надеюсь, что после этого чемпионата мира плаванию в нашей стране будет уделяться еще больше внимания, призываю российских болельщиков продолжать верить в нашу команду.

Конечно, я очень хочу, чтобы уже на следующем чемпионате мира наши спортсмены снова получили возможность выступать под российским флагом. Также мечтаю, что когда-нибудь кто-то из моих учеников поедет на чемпионат мира, а я буду стоять на тренерской трибуне и болеть за своего спортсмена. Я смотрела соревнования в Сингапуре и представляла, как это будет. И надеюсь, что у нас тоже все получится», – отметила Комарова, работающая тренером молодых пловцов.

«Концовка чемпионата мира невероятная, эмоции были сумасшедшие. Когда я смотрела, как радовался своему успеху Клим Колесников , у меня текли слезы, настолько я была счастлива за него. Как и за Пашу Самусенко, его серебро – это невероятное достижение.

А эстафеты – это вообще что-то зашкаливающее. Очень рада за ребят, я хочу их всех поздравить, они все огромные молодцы, спасибо их тренерам. Чуть-чуть не хватило девочкам до медалей, а мне так хотелось, чтобы они попали в тройку, и это была бы настоящая сенсация.

Но они все отработали на 100 процентов, и я хочу сказать им большое спасибо за все. Илья Бородин и Максим Ступин тоже боролись до последнего, 400 метров комплексом считаю самой тяжелой дистанцией, и то, что Илья смог стать призером, это очень круто», – сказала трехкратная чемпионка Европы, призер Олимпиады-2004 Комарова.

🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!