Кинг о последнем чемпионате мира в карьере: «Подготовка была отличная, а реализация – сомнительная. Болезнь нас всех подкосила»

Пловчиха Лилли Кинг оценила, как прошел последний чемпионат мира в ее карьере.

На ЧМ-2025 в Сингапуре Кинг взяла золото в составе команды США в комбинированной эстафете 4 по 100 м. Также сегодня она заняла 5-е место на 50 м брассом.

«Не всегда получается быть лучшей на 50 м, это особая дистанция, которую нужно уметь плыть. Забыть обо всем и сосредоточиться. Сегодня не все получилось, но это было весело, настраивалась на хорошие эмоции и их получила. Я довольна собой.

Если в целом говорить про этот турнир, то подготовка была отличной. Реализация немного сомнительная вышла, но до определенного момента у нас был довольно хороший тренировочный лагерь. Что было потом, вы знаете, что было потом...

Болезнь всех нас подкосила, у меня была неделя, сейчас я уже более-менее оправилась и чувствовала себя хорошо. С каждым днем я все добирала, плыла быстрее и быстрее», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Кинг, которая ранее объявила о завершении карьеры.

