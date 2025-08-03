Чикунова о чемпионате мира: «Верю, что это лишь начало большого пути. Не представляю, чем заслужила такую любовь и поддержку, но благодарна каждому»

Евгения Чикунова поблагодарила болельщиков за поддержку на чемпионате мира.

Российская спортсменка завоевала серебро на 200 м брассом. На 100 м брассом она заняла 5-е место, на 50 м не отобралась в полуфинал, а в комбинированной эстафете 4 по 100 м заняла 4-е место вместе с командой.

«Чемпионат мира закончен! Не представляю, чем я заслужила такую любовь и поддержку, но я благодарна каждому, кто написал и поддержал меня.

Я искренне верю в то, что это лишь начало большого пути, который я хочу пройти вместе с вами. Спасибо нашей команде, что так усердно боролись и каждым своим заплывом вдохновляли стараться еще больше.

Несмотря на второе место, этот чемпионат мира стал для меня отличным опытом, после которого я чувствую себя более уверенно и счастливее. Впереди отпуск и нескончаемое количество работы, но от этого только интереснее», – написала Чикунова в телеграм-канале.

«Американская болезнь» скосила Чикунову. Женя годами шла к этому ЧМ, но стала второй