Егор Корнев: «Чувствовал, что должен максимально проплыть. Днем передо мной встал ультиматум, это было очень критично. И я собрался»
Егор Корнев рассказал, что перед эстафетой на ЧМ ему был поставлен ультиматум.
Корнев плыл на заключительном этапе в мужской комбинированной эстафете 4 по 100 м. Российская команда в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Корнева взяла золото.
Россия впервые завоевала золотую медаль чемпионата мира в этом виде программы.
«Я чувствовал просто, что должен максимально проплыть. Передо мной днем встал такой ультиматум, я о нем умолчу, но это было очень критично для меня, и, слава богу, я собрался», – сказал спортсмен.
🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
