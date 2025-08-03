Егор Корнев: «Чувствовал, что должен максимально проплыть. Днем передо мной встал ультиматум, это было очень критично. И я собрался»

Егор Корнев рассказал, что перед эстафетой на ЧМ ему был поставлен ультиматум.

Корнев плыл на заключительном этапе в мужской комбинированной эстафете 4 по 100 м. Российская команда в составе Мирона Лифинцева , Кирилла Пригоды , Андрея Минакова и Корнева взяла золото.

Россия впервые завоевала золотую медаль чемпионата мира в этом виде программы.

«Я чувствовал просто, что должен максимально проплыть. Передо мной днем встал такой ультиматум, я о нем умолчу, но это было очень критично для меня, и, слава богу, я собрался», – сказал спортсмен.

