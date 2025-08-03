Андрей Минаков: «Сегодня мы чемпионы мира, но завтра снова будем тюбиками. Проснемся, пойдем в бассейн и будем работать»

Пловец Андрей Минаков рассказал, что значит для него золото в эстафете.

Российская команда в составе Мирона Лифинцева , Кирилла Пригоды , Минакова и Егора Корнева завоевала золото в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре.

Россияне впервые в истории взяли золото в этой дисциплине.

«Как сказала [тренер Корнева и Лифинцева] Ольга Николаевна Байдалова, кстати, ей большое спасибо за предсоревновательную подготовку: сегодня мы чемпионы мира, но завтра мы снова будем тюбиками.

Поэтому мы двигаемся с таким менталитетом – завтра мы снова проснемся тюбиками, снова пойдем в бассейн и будем работать.

Для меня эта медаль значит, что есть команда, которая верит в меня, есть ребята, в которых я верю. Уверен, что дальше, поддерживая друг друга, мы будем достигать новых вершин», – сказал чемпион мира и призер ЧМ Минаков.

«Пригода – наш отец, мне кажется, тут нечего добавить. Он наш отец, который следит за нами, поддерживает, вдохновляет, мотивирует, а мы лишь пытаемся ему соответствовать», – приводит слова Минакова «Матч ТВ».

