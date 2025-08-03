Лифинцев о золоте в комбинированной эстафете: «Чувствую ли, что это историческое событие? Есть такое»
Лифинцев назвал исторической победу России в комбинированной эстафете на ЧМ.
Российская команда (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев) одержала победу в мужской комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира в Сингапуре. Россияне впервые в истории победили в этом виде программы.
«Соревнования очень поучительные, они дали мне много опыта. Это хороший шаг в моей карьере, готовимся к Олимпиаде. Чувствую ли я, что историческое событие? Да, есть такое», – сказал Лифинцев.
«Да, это история. Но будем с ребятами стараться, чтобы это было обыденным делом. Для меня это очень крутой опыт – первый чемпионат по длинной воде. Я буду работать и вернусь гораздо сильнее», – добавил Корнев.
