Сборная России впервые выиграла золото чемпионатов мира в мужской эстафете 4x100 м комплексом

Россия впервые выиграла золото ЧМ в мужской эстафете 4x100 м комплексом.

В финале этой дисциплины на чемпионате мира-2025 в Сингапуре золото взяли россияне Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев (3 минуты 26,93 секунды). Они опередили команды Франции (3.27,96) и США (3.28,62).

Россияне выступили на соревнованиях в нейтральном статусе.

Медали ЧМ в комбинированной эстафете 4x100 разыгрываются с 1973 года.