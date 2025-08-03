Михаил Дегтярев: «Курс России на возвращение в мировой спорт – верный. Без наших атлетов на ЧМ в Сингапуре были бы фэйковые чемпионы»

Дегтярев заявил, что в случае недопуска России на ЧМ были бы «фэйковые чемпионы».

Российская команда заняла 4-е место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта. Спортсмены выступали в нейтральном статусе. Россияне завоевали 6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые награды.

«Поздравляю российских спортсменов с одним из лучших выступлений на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Наша команда завоевала целую россыпь наград разного достоинства, включая шесть золотых медалей.

Разрешение на участие в ряде групповых состязаний стало ключевым фактором успеха. Многие эксперты поражены, что в эстафете некоторые наши спортсмены показали лучший результат, чем конкуренты в индивидуальном старте.

Было установлено несколько рекордов Европы и чемпионатов мира. Достойно выступили синхронисты, прыгуны в воду показали серьезную конкурентоспособность, хотя и уступили китайцам в тяжелой борьбе.

Эти результаты наглядно показывают, что курс России на возвращение в мировой спорт – верный. Без наших атлетов на этом чемпионате были бы фэйковые чемпионы. И это прекрасно понимают в других видах спорта, куда пока нам вход не открывают.

Спасибо нашим атлетам и Федерации водных видов спорта России за выдержку и высокий класс. Будем продолжать полномерно добиваться возвращения всех российских атлетов в мировой спорт», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

🥇 🥇 🥈 🥉 Град медалей России в плавании: историческая эстафета, «не наш» вид, Колесников!