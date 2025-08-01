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Плавание. Чемпионат мира-2025. Минаков, Корнев и Суркова вышли в финал, Колесников выбыл в квалификации

Пловцы Минаков, Корнев и Суркова вышли в финалы ЧМ-2025 в Сингапуре.

1 августа прошли предварительные и полуфинальные заплывы с участием российских спортсменов.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Квалификация и полуфиналы

Женщины

200 м, спина

Российская пловчиха Дарья Зарубенкова вышла в полуфинал с 16-м временем (2.10,35). Милана Степанова, изначально ставшая 17-й (2.10,60), прошла в дальнейшую стадию из-за снятия британки Кэти Шэнахан. Лучший результат показала австралийка Кэйли Маккиоун (2.08,01).

Степанова и Зарубенкова не отобрались в финал, показав в полуфинале 11-е (2.09,57) и 16-е время (2.10,92) соответственно. Лучший результат – у китаянки Пэн Сюйвэй (2.07,76).

50 м, баттерфляй

Арина Суркова показала 4-й результат в предварительных заплывах (25,56), Мария Осетрова не прошла в полуфинал, став 23-й (26,37). Первой была американская пловчиха Гретхен Уолш (25,22).

В полуфинал Суркова прошла с 5-м временем (25,54), лучший результат снова у Уолш (25,09).

800 м, вольный стиль

Россиянки Софья Дьякова и Ксения Мишарина не прошли в финал, показав 14-й (8.33,16) и 16-й (8.35,94) результаты соответственно. Лучшей в утренней сессии стала американка Кэти Ледеки (8.14,62).

Мужчины

100 м, баттерфляй

Андрей Минаков вышел в полуфинал с третьим временем (50,93), Михаил Антипов завершил выступление на 30-м месте в квалификации (52,26). Лидер предварительных заплывов – Ноэ Понти из Швейцарии (50,68).

В полуфинале Минаков показал 7-й результат (50,87), лучшее время снова у Понти (50,18).

50 м, вольный стиль

Россиянин Егор Корнев отобрался со вторым временем (21,52), Климент Колесников не прошел в полуфинал, показав 18-й результат (21,95). Первое время – у серба Андрея Барна (21,44).

В полуфинале Корнев проплыл с четвертым временем (21,51), лучший результат – у австралийца Кэмерона Макэвоя (21,30).

Эстафета 4x200 м, вольный стиль

Великобритания вышла в финал с лучшим временем (7.03,98). Российская команда не участвовала в этом виде программы. 

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
результаты
Михаил Антипов
logoКлимент Колесников
Ксения Мишарина
Дарья Зарубенкова
Мария Осетрова
Софья Дьякова
logoсборная России
logoАндрей Минаков
logoАрина Суркова
Милана Степанова
logoсборная России жен
плавание
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