Плавание. Чемпионат мира-2025. Минаков, Корнев и Суркова вышли в финал, Колесников выбыл в квалификации

Пловцы Минаков, Корнев и Суркова вышли в финалы ЧМ-2025 в Сингапуре.

1 августа прошли предварительные и полуфинальные заплывы с участием российских спортсменов.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Квалификация и полуфиналы

Женщины

200 м, спина

Российская пловчиха Дарья Зарубенкова вышла в полуфинал с 16-м временем (2.10,35). Милана Степанова, изначально ставшая 17-й (2.10,60), прошла в дальнейшую стадию из-за снятия британки Кэти Шэнахан. Лучший результат показала австралийка Кэйли Маккиоун (2.08,01).

Степанова и Зарубенкова не отобрались в финал, показав в полуфинале 11-е (2.09,57) и 16-е время (2.10,92) соответственно. Лучший результат – у китаянки Пэн Сюйвэй (2.07,76).

50 м, баттерфляй

Арина Суркова показала 4-й результат в предварительных заплывах (25,56), Мария Осетрова не прошла в полуфинал, став 23-й (26,37). Первой была американская пловчиха Гретхен Уолш (25,22).

В полуфинал Суркова прошла с 5-м временем (25,54), лучший результат снова у Уолш (25,09).

800 м, вольный стиль

Россиянки Софья Дьякова и Ксения Мишарина не прошли в финал, показав 14-й (8.33,16) и 16-й (8.35,94) результаты соответственно. Лучшей в утренней сессии стала американка Кэти Ледеки (8.14,62).

Мужчины

100 м, баттерфляй

Андрей Минаков вышел в полуфинал с третьим временем (50,93), Михаил Антипов завершил выступление на 30-м месте в квалификации (52,26). Лидер предварительных заплывов – Ноэ Понти из Швейцарии (50,68).

В полуфинале Минаков показал 7-й результат (50,87), лучшее время снова у Понти (50,18).

50 м, вольный стиль

Россиянин Егор Корнев отобрался со вторым временем (21,52), Климент Колесников не прошел в полуфинал, показав 18-й результат (21,95). Первое время – у серба Андрея Барна (21,44).

В полуфинале Корнев проплыл с четвертым временем (21,51), лучший результат – у австралийца Кэмерона Макэвоя (21,30).

Эстафета 4x200 м, вольный стиль

Великобритания вышла в финал с лучшим временем (7.03,98). Российская команда не участвовала в этом виде программы.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре