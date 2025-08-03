Китайские прыгуны в воду впервые с 1982 года остались без медалей ЧМ на вышке

Сборная Китая впервые с 1982 года не смогла завоевать медали чемпионата мира по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

Сегодня на ЧМ-2025 в Сингапуре золото взял австралиец Кассиэль Руссо (534,80). Второе место занял украинец Алексей Середа (515,20), третье – мексиканец – Рэндал Вильярс Вальдес (511,95). Китаец Чжу Цзыфэн стал четвертым (506,10).

Последний раз китайцы не попадали на пьедестал в этой дисциплине в 1982 году. Тогда первое и третье места заняли американцы Грег Луганис и Брюс Кимбэлл соответственно, а вторым стал Владимир Алейник из СССР.

В женских соревнованиях на 10-метровой вышке сборная Китая последний раз не брала медали в 1978-м.