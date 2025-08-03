Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Австралиец Руссо выиграл золото на вышке, Терновой – 7-й, Шлейхер – 11-й, китайцы без медалей

Австралиец Кассиэль Руссо победил в прыжках с вышки на ЧМ в Сингапуре.

Прыжки в воду Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Мужчины Вышка, 10 м 1. Кассиэль Руссо (Австралия) – 534,80 2. Алексей Середа (Украина) – 515,20 3. Рэндал Вильярс Вальдес (Мексика) – 511,95 4. Чжу Цзыфэн (Китай) – 506,10 5. Чжао Жэньцзе (Китай) – 499,95 6. Рикуто Тамаи (Япония) – 492,55 7. Руслан Терновой (Россия) – 459,05 8. Чхве Ви-Хен (КНДР) – 456,20 9. Бенджамин Тессье (Канада) – 445,30 10. Джейден Эйкерман (Германия) – 442,30 11. Никита Шлейхер (Россия) – 441,80 12. Робби Ли (Великобритания) – 433,85