  • Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Австралиец Руссо выиграл золото на вышке, Терновой – 7-й, Шлейхер – 11-й, китайцы без медалей
Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Австралиец Руссо выиграл золото на вышке, Терновой – 7-й, Шлейхер – 11-й, китайцы без медалей

Австралиец Кассиэль Руссо победил в прыжках с вышки на ЧМ в Сингапуре.

Прыжки в воду

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Мужчины

Вышка, 10 м

1. Кассиэль Руссо (Австралия) – 534,80

2. Алексей Середа (Украина) – 515,20

3. Рэндал Вильярс Вальдес (Мексика) – 511,95

4. Чжу Цзыфэн (Китай) – 506,10

5. Чжао Жэньцзе (Китай) – 499,95

6. Рикуто Тамаи (Япония) – 492,55

7. Руслан Терновой (Россия) – 459,05

8. Чхве Ви-Хен (КНДР) – 456,20

9. Бенджамин Тессье (Канада) – 445,30

10. Джейден Эйкерман (Германия) – 442,30

11. Никита Шлейхер (Россия) – 441,80

12. Робби Ли (Великобритания) – 433,85

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
