Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Австралиец Руссо выиграл золото на вышке, Терновой – 7-й, Шлейхер – 11-й, китайцы без медалей
Австралиец Кассиэль Руссо победил в прыжках с вышки на ЧМ в Сингапуре.
Прыжки в воду
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Мужчины
Вышка, 10 м
1. Кассиэль Руссо (Австралия) – 534,80
2. Алексей Середа (Украина) – 515,20
3. Рэндал Вильярс Вальдес (Мексика) – 511,95
4. Чжу Цзыфэн (Китай) – 506,10
5. Чжао Жэньцзе (Китай) – 499,95
6. Рикуто Тамаи (Япония) – 492,55
7. Руслан Терновой (Россия) – 459,05
8. Чхве Ви-Хен (КНДР) – 456,20
9. Бенджамин Тессье (Канада) – 445,30
10. Джейден Эйкерман (Германия) – 442,30
11. Никита Шлейхер (Россия) – 441,80
12. Робби Ли (Великобритания) – 433,85
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости