«Стало намного меньше простора для творчества. Думаю, так же в фигурном катании спортсмены скажут». Синхронист Мальцев о программах

Александр Мальцев рассказал, что объединяет синхронистов с фигуристами.

Россиянин Мальцев – семикратный чемпион мира по синхронному плаванию.

«Я сейчас наблюдаю за выступлениями, и фигурное катание сильно изменилось из-за правил, потерялась та зрелищность, которая была раньше. Кстати, и наш технический комитет вдохновлялся фигурным катанием, вводя новые правила, и в общем-то мы не очень этому рады.

Готов ли сам поучаствовать в ледовом шоу? Готов, почему нет, интересно. Правда, у меня мало опыта, и научиться бы кататься, ха-ха.

Сейчас в связи с новыми правилами в синхронном плавании программы действительно стали очень похожи друг на друга. Нет изюминки, намного меньше стало простора для творчества. И так же, думаю, в фигурном катании спортсмены скажут – что не хватает возможности для творческой самореализации.

Но у фигуристов хотя бы есть прыжки и определенные элементы, по которым видно: сделал спортсмен то, что нужно, или нет. А у нас зрителям не всегда понятно, выполнен ли элемент правильно или нет, почему один получает базовую оценку, а другой не получает.

Откатить назад правила? У нас была приемлемая система судейства, на мой взгляд, просто необходимо было поднимать квалификацию судей, оценивающих именно художественное впечатление. Те люди, которые выносят оценку за постановку, хореографию и артистизм, должны сами иметь за плечами определенный бэкграунд и хорошо разбираться в разных аспектах искусства», – сказал Мальцев.

