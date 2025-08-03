Минаков опроверг планы об уходе из плавания: «Это были размышления вслух, никто не собирается заканчивать»

Пловец Андрей Минаков заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру.

Накануне россиянин стал шестым на 100-метровке баттерфляем на чемпионате мира в Сингапуре.

– Вчера прозвучало от вас прозвучало сомнение, стоит ли оставаться в плавании. Правильно вас поняли?

– Это были размышления вслух, никто не собирается заканчивать. Очень странно получается, что вроде как я стабильно участвую в финалах чемпионатах мира, лидеры меняются, а я стабильно остаюсь ниже. Стабильность признак мастерства, но такая стабильность мне не очень нравится.

– То, что это год окончания университета, тяжелый год. Это сказалось?

– Хочется сказать, что нет, но мне кажется это тоже нельзя не учитывать. Посмотрим, готовимся к вечеру, – сказал 23-летний Минаков .