Минаков опроверг планы об уходе из плавания: «Это были размышления вслух, никто не собирается заканчивать»
Пловец Андрей Минаков заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру.
Накануне россиянин стал шестым на 100-метровке баттерфляем на чемпионате мира в Сингапуре.
– Вчера прозвучало от вас прозвучало сомнение, стоит ли оставаться в плавании. Правильно вас поняли?
– Это были размышления вслух, никто не собирается заканчивать. Очень странно получается, что вроде как я стабильно участвую в финалах чемпионатах мира, лидеры меняются, а я стабильно остаюсь ниже. Стабильность признак мастерства, но такая стабильность мне не очень нравится.
– То, что это год окончания университета, тяжелый год. Это сказалось?
– Хочется сказать, что нет, но мне кажется это тоже нельзя не учитывать. Посмотрим, готовимся к вечеру, – сказал 23-летний Минаков.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости