Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Ильиных вышла в полуфинал на 3-метровом трамплине, Кузина выбыла

Кристина Ильиных вышла в полуфинал прыжков в воду с трамплина 3 м на ЧМ-2025.

В полуфинале выступят 18 спортсменок. Прыжки в воду Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Женщины Трамплин, 3 м Квалификация 1. Чэнь Цзя (Китай) – 342,95 2. Чэнь Ивэнь (Китай) – 323,30 3. София Верзил (США) – 307,15... 9. Кристина Ильиных (Россия) – 291,00... 28. Елизавета Кузина (Россия) – 249,20 ПРИМЕЧАНИЕ: полуфиналы и финал пройдут 2 августа. Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре