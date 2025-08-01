Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Ильиных вышла в полуфинал на 3-метровом трамплине, Кузина выбыла
Кристина Ильиных вышла в полуфинал прыжков в воду с трамплина 3 м на ЧМ-2025.
В полуфинале выступят 18 спортсменок.
Прыжки в воду
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Женщины
Трамплин, 3 м
Квалификация
1. Чэнь Цзя (Китай) – 342,95
2. Чэнь Ивэнь (Китай) – 323,30
3. София Верзил (США) – 307,15...
9. Кристина Ильиных (Россия) – 291,00...
28. Елизавета Кузина (Россия) – 249,20
ПРИМЕЧАНИЕ: полуфиналы и финал пройдут 2 августа.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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