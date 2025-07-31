Корнев о таланте: «Ты либо родился Маршаном, либо не родился. Я из той категории спортсменов, что могут компенсировать недостатки только работой»

Егор Корнев рассказал об общении с иностранными пловцами.

Корнев занял пятое место на 100 м вольным стилем на чемпионате мира в Сингапуре.

«Я всегда стараюсь со всеми здороваться. Идет человек, если ловлю с ним зрительно контакт, смотрю – хочет, не хочет. Если не хочет здороваться, то зачем? Но звезды плавания идут спокойно на контакт. Ментальные игры перед стартом? Я таким не занимаюсь. Есть ребята, однако это выглядит со стороны глупо, крипово даже. На меня это не действует», – сказал Корнев.

«Не хочу никого разочаровывать, но в нашем виде спорта очень многое зависит от таланта. Если человек обладает меньшим талантом, чем остальные, вероятность того, что в будущем он проплывет быстрее, чем остальные, очень мала. Не бывает такого, к сожалению, что будешь пахать как конь и станешь первым. Хоть отпашись, если человек недостаточно талантлив для этого уровня, он на нем и не будет.

Ты либо родился Леоном Маршаном, либо не родился. Примерно так. Много талантов, которые бросают спорт, которые не находят себя. Это естественный отбор, выбиваются единицы. Есть те, кто выбивается сразу, где вся страна на тебя работает, условия подходили. Или человек настолько одарен, что он хоть с дворником будет тренироваться, все равно будет побеждать. Это реалии спорта.

Я из той категории спортсменов, что могут компенсировать свои недостатки только работой. Талант есть, но нужно пахать. Давид Попович, Криштоф Милак, Климент Колесников, Мирон Лифинцев. Это спортсмены уровня таланта шесть из пяти. Другая лига вообще. А я, чтобы до них дотянуться, должен упахиваться, и то не факт, что получится. Про Леона и Фелпса вообще молчу», – добавил пловец.

Корнев рассказал, что его тренер Ольга Байдалова расстроилась из-за сегодняшнего результата.

«Мягко говоря, она очень сильно расстроилась. Мы перед другом извинились, потому что виноваты оба: кто-то на чем-то настоял, кто-то где-то ошибся. В итоге ошибка стоила медали. Мы это осознаем.

Было ли ошибкой так начинать? Мне по-другому нельзя плавать, я не имею пока что такой второй половины настолько, чтобы конкурировать. Постараемся стать конкурентоспособными к следующему сезону», – цитирует спортсмена ТАСС .