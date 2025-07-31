Корнев о 5-м месте на ЧМ: «Не хватило энергетики, не было какого‑то фокуса. Могу винить только себя, очень сильно хотел и перегорел»

Егор Корнев заявил, что винит только себя за результат на чемпионате мира.

Российский пловец занял пятое место на дистанции 100 метров вольным стилем (47,51 секунды). Победил румын Давид Попович (46,51).

«Не хватило энергетики, не было какого‑то фокуса, могу винить только себя, очень сильно хотел и перегорел. Буду учиться на ошибках, в этот раз, к сожалению, мое же желание и наказало», – сказал Корнев .

– Я прям просто горел. Не сказать, что меня это сбило, но я не смог справиться со своими ощущениями.

– Чувствовал серьезное давление? На «полтиннике» полегче будет?

– Давления вообще никакого не чувствую. Это нормально, когда люди этого ожидают. Это всегда было, есть и будет. И в этом работа спортсмена такого уровня — справляться с этими требованиями. В плане ответственности – конечно, да. И дистанция в два раза меньше будет.

– У тебя есть ощущение, что ты ворвался в элиту?

– Ну, как сказать, ворвался. Вот из 47 секунд будет результат. Тогда я скажу: да, я ворвался. Пока я просто подобрался, подкрался. Если из 47 секунд будут плыть, тогда, может, уже начнут здороваться. Ну, ничего страшного, мы это все им припомним, – приводит слова Корнева «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа.