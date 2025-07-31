  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Корнев о 5-м месте на ЧМ: «Не хватило энергетики, не было какого‑то фокуса. Могу винить только себя, очень сильно хотел и перегорел»
11

Корнев о 5-м месте на ЧМ: «Не хватило энергетики, не было какого‑то фокуса. Могу винить только себя, очень сильно хотел и перегорел»

Егор Корнев заявил, что винит только себя за результат на чемпионате мира.

Российский пловец занял пятое место на дистанции 100 метров вольным стилем (47,51 секунды). Победил румын Давид Попович (46,51).

«Не хватило энергетики, не было какого‑то фокуса, могу винить только себя, очень сильно хотел и перегорел. Буду учиться на ошибках, в этот раз, к сожалению, мое же желание и наказало», – сказал Корнев.

– Я прям просто горел. Не сказать, что меня это сбило, но я не смог справиться со своими ощущениями.

– Чувствовал серьезное давление? На «полтиннике» полегче будет?

– Давления вообще никакого не чувствую. Это нормально, когда люди этого ожидают. Это всегда было, есть и будет. И в этом работа спортсмена такого уровня — справляться с этими требованиями. В плане ответственности – конечно, да. И дистанция в два раза меньше будет.

– У тебя есть ощущение, что ты ворвался в элиту?

– Ну, как сказать, ворвался. Вот из 47 секунд будет результат. Тогда я скажу: да, я ворвался. Пока я просто подобрался, подкрался. Если из 47 секунд будут плыть, тогда, может, уже начнут здороваться. Ну, ничего страшного, мы это все им припомним, – приводит слова Корнева «Матч ТВ». 

Чемпионат мира в Сингапуре завершится 3 августа.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
плавание
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoЕгор Корнев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира-2025. Китай победил в медальном зачете, Россия – четвертая с 18 наградами
126вчера, 13:07
Евгения Чикунова: «Пригода – олицетворение настоящего спортсмена. Он не опустил руки после неудачи, продолжил бороться и в итоге достиг успеха»
131 июля, 13:17
Плавание. Чемпионат мира-2025. Макинтош, Маршан, Попович и Беркофф победили, Корнев – 5-й, Гайфутдинова – 6-я, австралийки выиграли эстафету 4×200 м
19031 июля, 12:57
Главные новости
Климент Колесников: «Очень хочу Porsche 911. Если говорить об автомобилях, то это моя мечта номер один»
249 минут назад
Сергей Фесиков: «Колесников – самый талантливый спинист в мире. Климент подтвердил, что никто быстрее него на спине плавать не может»
сегодня, 08:23
Тренер Колесникова: «Не выполнили один блок работы полностью из‑за того, что Климент болел. Второй половины нам сейчас не хватает»
15сегодня, 07:41
Александр Красных: «Такое выступление наших спортсменов на чемпионате мира даст толчок к развитию плавания в стране»
сегодня, 07:19
Климент Колесников о синхронисте Мальцеве: «Нифига себе, он семикратный чемпион мира! Даже зависть пробивает, молодец!»
сегодня, 06:55
Светлана Журова: «Больше всего на ЧМ впечатлил Мальцев. Он большой молодец, все-таки в нашей стране очень непросто быть синхронистом»
3вчера, 20:28
Дмитрий Губерниев: «На ЧМ нас никто не называл нейтральными спортсменами. Мы слышим: Россия-Россия, русские плывут! Надо возвращать флаг и гимн»
50вчера, 20:20
Татьяна Покровская: «Не скажу, что кто-то меня удивил на чемпионате мира. Выросла Испания, подтянулась Мексика, китайцы не впечатлили»
вчера, 19:41
Самусенко о двух вторых местах в заплыве на 50 м на спине: «Мне не жалко, был бы третьим – тоже бы не расстроился. Все равно успех»
2вчера, 19:23
Кетце о мировом рекорде Колесникова: «Это очень серьезные секунды, будет невероятно сложно его побить. Но я постараюсь»
вчера, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
421 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00