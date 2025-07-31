Евгения Чикунова: «Уже отвыкла плавать 200 метров по три раза. Стараюсь улучшать результат в каждом проплывании»

Чикунова перед финалом на 200 м брассом на ЧМ отметила, что все идет как нужно.

В Сингапуре проходит чемпионат мира по плаванию. Россиянка Евгения Чикунова отобралась в финал на 200 м брассом с лучшим результатом.

– На данный момент мы отобрались в финал, все нормально, все идет как нужно, но я уже отвыкла плавать 200 метров по три раза, а тут и с утра, и вечером и на следующий день.

– Не было желания сэкономить силы?

– Я привыкла постоянно работать, это не в новинку для меня. Конечно, можно включить режим энергосбережения, но я стараюсь плыть всегда ближе к максимуму, чтобы исправить какие‑то ошибки. Стараюсь улучшать результат в каждом проплывании, – сказала Чикунова.