Евгения Чикунова: «Уже отвыкла плавать 200 метров по три раза. Стараюсь улучшать результат в каждом проплывании»
Чикунова перед финалом на 200 м брассом на ЧМ отметила, что все идет как нужно.
В Сингапуре проходит чемпионат мира по плаванию. Россиянка Евгения Чикунова отобралась в финал на 200 м брассом с лучшим результатом.
– На данный момент мы отобрались в финал, все нормально, все идет как нужно, но я уже отвыкла плавать 200 метров по три раза, а тут и с утра, и вечером и на следующий день.
– Не было желания сэкономить силы?
– Я привыкла постоянно работать, это не в новинку для меня. Конечно, можно включить режим энергосбережения, но я стараюсь плыть всегда ближе к максимуму, чтобы исправить какие‑то ошибки. Стараюсь улучшать результат в каждом проплывании, – сказала Чикунова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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