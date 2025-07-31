Клепикова о золоте ЧМ в эстафете: «Медаль у тренера, он у меня их отбирает, надо готовиться к оставшимся дистанциям»

Пловчиха Дарья Клепикова объяснила, почему тренер отобрал у нее медаль ЧМ.

Накануне Клепикова выиграла золото в составе российской эстафеты 4x100 м комплексом. Сегодня спортсменка отобралась в финал на дистанции 100 м вольным стилем.

– Медаль у тренера, он у меня их отбирает, эстафета прошла, надо готовиться к оставшимся дистанциям. Восстановиться к завтрашнему дню реально. Завтра у меня с утра выходной.

– Даша Трофимова сказала, что из‑за эмоций не могла уснуть.

– Я тоже не могла уснуть, вчера был очень эмоциональный день с самого утра. Меня очень многие поздравляли, я все читаю, всем отвечаю. Вроде всем ответила, – сказала Клепикова.