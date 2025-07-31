Андрей Шишин о пловцах на ЧМ-2025: «Конечно, регресс был. У нас рост рекордов России, мы двигаемся, но мир шагает по-другому»

Андрей Шишин отметил, что отстранение негативно сказалось на российских пловцах.

«Здесь нельзя на кого-то ответственность перевешивать. Мы стоим перед фактом. У нас образовалась новая большая федерация. Сейчас с этой точки – и то эта точка еще не поставлена – надо пройти до конца этот чемпионат.

И вот с этого чемпионата надо начинать плодотворно готовить, менять, чтобы мы шли не в сторону регресса, когда мы не можем отобрать (спортсменов) в нашу историческую классическую эстафету четыре по 200 кролем.

Когда здесь плывут спортсмены по результату 1.43, отбираются в полуфинал по 1.45, а у нас выигрывают на внутренних стартах с 1.47. Вот этот сумасшедший регресс вниз надо перестроить и двигаться в правильном направлении.

Конечно, регресс был. Мы уже любую дистанцию берем. На Олимпиаде в эстафете 4 по 200 мы были в призах. Здесь ее просто нет, потому что мы даже не сделали норматив. Сейчас мы проплыли 100 на спине. На Олимпиаде были первые и вторые, сейчас мы пятые и шестые. И так берем многие дисциплины, где мы не очень хорошо идем вперед. Это не потому, что мы бросили и перестали тренироваться. Нет, почему? У нас, вы видите, рост рекордов России, мы двигаемся, но мир шагает по-другому.

Наш вид спорта меняется в лучшую сторону, и нам надо в эту волну попасть, развиваться и идти дальше, быть конкурентоспособными на мировом рынке», – сказал главный тренер сборной России по плаванию.