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Конаныхина о бронзе в паре с Бондарем: «Рада, что мы наконец-то смогли показать свое мастерство на чемпионате мира. Коленки подрагивали»

Конаныхина рассказала об эмоциях после медали ЧМ в паре с Бондарем.

Россияне Анна Конаныхина и Александр Бондарь завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира в Сингапуре.

Конаныхина высказалась о проблемах с организацией турнира.

«Только с автобусами проблемы. Из гостиницы все четко – автобусы ходят по графику. А вот обратно из бассейна – целый квест. Они приходят как попало, приходится долго ждать. Но мы относимся к этому спокойно – спортсменов много, все хотят поскорее вернуться. Просто заранее выезжаем, чтобы точно не опоздать.

Я довольна. Конечно, как всегда, могла бы лучше – я это люблю говорить. Но это наша первая медаль в миксте. Для меня это вообще первая медаль чемпионата мира, а для Саши – первая именно в этой дисциплине. У него уже много наград, и он был для меня очень важным партнером. Именно он, можно сказать, привел меня в микст, и мы с ним уже несколько сезонов прыгаем бок о бок. Я рада, что мы наконец-то смогли показать свое мастерство на чемпионате мира.

Если честно, мы даже не смотрели на табло. Я, по крайней мере, точно не знала, что мы лидируем, – не знаю, как насчет Саши. Говорю за себя: коленки подрагивали. Все-таки это новая для нас дисциплина, первый старт – нужно было выдохнуть. Слава богу, все получилось. За это спасибо.

Мы не следили за оценками, на табло не смотрели. Уже после пятого раунда я стояла и говорила Саше: «Все, пожалуйста, можно это закончить, я больше не могу!» У меня чуть ли не инфаркт был. Так что нет, я оценки не видела», – сказала Конаныхина.

«Очень хорошо встречают, очень дружелюбно относятся. Это мы заметили, когда первый раз были на Гран-при в конце февраля – начале марта. К нам хорошо относились, все были счастливы, что мы вернулись», – цитирует спортсменку ТАСС.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
сборная России жен (прыжки в воду)
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прыжки в воду
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