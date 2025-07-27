Хайдайвинг. Чемпионат мира-2025. Лихтенштайн выиграл золото в прыжках с 27 м, Химено – 2-й, Попович – 3-й
Американец Лихтенштайн выиграл золото чемпионата мира в мужском хайдайвинге.
Россияне не выступали в этом виде программы.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Хайдайвинг, 27 м, мужчины
1. Джеймс Лихтенштайн (США) – 428,90
2. Карлос Химено (Испания) – 425,30
3. Константин Попович (Румыния) – 408,70
4. Хонатан Паредес (Мексика) – 407,40
5. Кэтэлин-Петру Преда (Румыния) – 405,25
6-7. Гэри Хант (Франция) – 375,30
6-7. Андреа Барнаба (Италия) – 375,30
8. Дэвид Колтури (США) – 366,80
Полные результаты – на сайте World Aquatics.
Чемпионат мира-2025 по водным видам спорта, 27 июля, все медали дня
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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