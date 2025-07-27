Чемпионат мира-2025 по водным видам спорта, 27 июля, все медали дня: Бондарь и Конаныхина взяли бронзу на вышке
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Медали дня (27 июля)
Прыжки в воду
Хайдайвинг, 27 м, мужчины
1. Джеймс Лихтенштайн (США)
2. Карлос Химено (Испания)
3. Константин Попович (Румыния)
Синхронные прыжки, вышка 10 м, микст
1. Чжу Юнсинь – Се Пэйлин (Китай)
2. Чхо Ви Хен – Чо Чин Ми (КНДР)
3. Александр Бондарь – Анна Конаныхина (Россия)
Трамплин, 1 м, мужчины
1. Чжэн Цзююань (Китай)
2. Осмар Олвера Ибарра (Мексика)
3. Янь Сыюй (Китай)...
8. Геннадий Фокин (Россия)
Плавание
400 м, вольный стиль, мужчины
1. Лукас Мертенс (Германия)
2. Сэмюэл Шорт (Австралия)
3. Ким У Мин (Южная Корея)
400 м, вольный стиль, женщины
1. Саммер Макинтош (Канада)
2. Ли Бинцзе (Китай)
3. Кэти Ледеки (США)
4x100 м, эстафета, вольный стиль, женщины
1. Австралия (Молли О’Каллахан, Мэг Харрис, Милла Джансен, Оливия Вунш)
2. США (Симоне Мануэль, Кейт Дугласс, Эрин Джеммелл, Торри Хаск)
3. Нидерланды (Милу ван Вейк, Тесса Гиле, Сэм ван Нунен, Маррит Стенберген)...
6. Россия (Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова, Дарья Клепикова)
4x100 м, эстафета, вольный стиль, мужчины
1. Австралия (Флинн Саутем, Кай Тэйлор, Максимиллиан Джулиани, Кайл Чалмерс)
2. Италия (Карлос д’Амброзио, Томас Чеккон, Лоренцо Дзаццери, Мануэль Фриго)
3. США (Джек Алекси, Патрик Сэммон, Крис Джулиано, Джонни Кулоу)