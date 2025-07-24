Губерниев – немецкому пловцу Сальхову: «Если тебя смущает участие россиян в ЧМ, объяви забастовку. Пошли нафиг Сингапур и плавание – и уезжай»

Губерниев ответил пловцу Сальхову, который раскритиковал допуск россиян на ЧМ.

Накануне немецкий пловец Йоша Сальхов назвал самообманом практику с нейтральным флагом. Сальхов входит в состав сборной Германии на чемпионате мира в Сингапуре, где в нейтральном статусе выступают спортсмены из России.

«Критика [допуска россиян] обоснованна, и для меня ситуация выглядит сложной. <...> Мне не нравится нейтральный флаг. Мы же все понимаем, что эти спортсмены приехали из России, и обманываем сами себя, используя этот нейтральный флаг. Либо уж все, либо ничего», – сказал Сальхов в интервью Sport1.

«Пловец Сальхов должен совершить мужской поступок – хлопнуть дверью и уехать домой с чемпионата мира.

Если тебя смущает участие российских спортсменов, объяви тогда забастовку, пошли нафиг Сингапур, плавание, соперников и уезжай в Германию. Сальхов – безусловно, звезда номер один в мире, его отъезд всколыхнет мировое плавание, и чемпионат мира просто отменят», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Что можно, а что нельзя нашим на водном ЧМ? Без флага в соцсетях, но с интервью (есть стоп-темы)