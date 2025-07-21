World Aquatics о втором золоте Мальцева: «Мощное и артистичное выступление»

В World Aquatics назвали мощной победу Александра Мальцева на чемпионате мира.

Сегодня на турнире в Сингапуре российский синхронист завоевал золото в произвольной программе.

«Александр Мальцев сияет в мужской сольной произвольной программе! Мощное и артистичное выступление, с которым он берет золото в финале с результатом 229,5613 балла», – говорится в сообщении Международной федерации плавания (World Aquatics ) в соцсети.

Ранее Мальцев также одержал победу на ЧМ-2025 в технической программе соло.

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной