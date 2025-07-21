Китайский синхронист Го Муе о победе Мальцева на ЧМ: «Разница между нами пока ощутима»
Китайский синхронист Го Муе назвал ощутимым отрыв от Александра Мальцева.
Сегодня россиянин Мальцев взял золото в произвольной программе на чемпионате мира-2025 в Сингапуре, набрав 229,5613 балла. Серебряным призером стал Го Муе (220,1926).
– В технической программе ты был четвертым, сейчас второй. Какие мысли?
– Считаю, что в обоих выступлениях я показал себя неплохо, так что особых сожалений нет.
– Шанс обыграть Мальцева у тебя сегодня был?
– Сложность у меня немного выше, чем у него, но моя художественная выразительность и оценка за выполнение не так высоки. Но результат, который я показал, уже хороший, так что разница между нами пока ощутима. Я должен работать еще усерднее, – сказал Го Муе.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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