Китайский синхронист Го Муе о победе Мальцева на ЧМ: «Разница между нами пока ощутима»

Китайский синхронист Го Муе назвал ощутимым отрыв от Александра Мальцева.

Сегодня россиянин Мальцев взял золото в произвольной программе на чемпионате мира-2025 в Сингапуре, набрав 229,5613 балла. Серебряным призером стал Го Муе (220,1926).

– В технической программе ты был четвертым, сейчас второй. Какие мысли?

– Считаю, что в обоих выступлениях я показал себя неплохо, так что особых сожалений нет.

– Шанс обыграть Мальцева у тебя сегодня был?

– Сложность у меня немного выше, чем у него, но моя художественная выразительность и оценка за выполнение не так высоки. Но результат, который я показал, уже хороший, так что разница между нами пока ощутима. Я должен работать еще усерднее, – сказал Го Муе.

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной