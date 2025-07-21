Ишмуратова о золоте синхрониста Мальцева на ЧМ: «В настоящее время нужно быть на голову сильнее всех, не дать шанса судьям занизить оценки. И он с этим справился»

Ишмуратова считает, что синхронист Мальцев не дал судьям повода занизить оценки.

Сегодня россиянин Александр Мальцев взял золото в произвольной программе на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Поздравляю Александра, очень рада его победе на чемпионате мира. В настоящее время чтобы выиграть соревнования, нужно быть на голову сильнее всех физически и психологически, нужно не дать шанса судьям занизить оценки. И он с этим справился. Молодец! Так держать!» – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова .

Ранее Мальцев также выиграл золото в технической программе на ЧМ-2025.

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной