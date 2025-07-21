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Мальцев о втором золоте на ЧМ-2025: «Было большое волнение, потому что нужно выступить без единой ошибки. Думаю, сегодня это получилось»

Александр Мальцев рассказал о большом волнении перед выступлением на ЧМ.

Сегодня российский синхронист завоевал золото в произвольной программе соло на чемпионате мира-2025 в Сингапуре. Ранее он также стал лучшим в технической программе.

– Старался показать не только высокое техническое мастерство, но и артистическое. Потому что именно в произвольной программе 50% в оценке – это именно артистизм. Конечно, было большое волнение, потому что нужно было выступить очень хорошо, без единой ошибки. Думаю, сегодня это получилось.

– Что тебе сказала тренер сборной Китая Анна Таррес?

– Она поздравила меня с заслуженной наградой, сказала, что я ее заслужил как никто другой, что я очень много для этого работаю.

– Расскажи про свою произвольную программу, как удалось сохранить силы?

– Произвольная программа отличается от технической тем, что здесь нет технических элементов, но есть шесть связок, и нужно показать высокий коэффициент сложности. Это значит, что надо наполнить эти связки большим количеством элементов, которые имеют коэффициент.

Чтобы это сделать, нужно иметь хорошую функциональную готовность, потому что одно дело, когда ты заявляешь, но делаешь это плохо, а другое – делаешь на высоком уровне, и это более энергозатратно.

Мы много работали, чтобы сложность 50 баллов показать на высоком уровне, а также чтобы осталось время на хореографию, потому что она тоже оценивается. Думаю, что в этом была основная сложность, – сказал Мальцев.

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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