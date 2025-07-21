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«Даже боксеры и бойцы ММА могут позавидовать внутреннему стержню Мальцева». Шишкина о втором золоте синхрониста на ЧМ

Шишкина считает, что бойцы ММА могут позавидовать силе духа синхрониста Мальцева.

Сегодня российский синхронист Александр Мальцев выиграл второе золото на чемпионате мира-2025 по водным видам спорта в Сингапуре. Он стал лучшим в произвольной и технической программах соло.

– В Саше я не сомневалась, он объективно очень крут. И когда мне прислали ссылку на начало его программы, «на сушу», у меня мурашки по коже побежали от его движений рук.

– За 10 лет после первого чемпионата мира мужское синхронное плавание вышло на новый уровень?

– Я просто вижу, что в Казани 10 лет назад Сашка был как цыпленок, и даже одно движение в произвольной забыл, а сейчас, как я написала в аккаунте World Aquatics, он уже Александр The Great (Александр Великий – Спортс’’).

– World Aquatics должна признать его спортсменом года в синхронном плавании после этого?

– Почему нет? Раньше он уже признавался спортсменом года. Я плакала, когда увидела, что он первый, потому что как спортсмен представляю, через что ему пришлось пройти.

Сначала ты мальчик, которого все шпыняют, потом ты выступаешь в виде программы, который мало кто признает, потом тебя отстраняют на долгий срок, потом как бы Билл Мэй не бился головой о стену, микст‑дуэты не включают в олимпийскую программу, а потом на чемпионате России ты еще проигрываешь более молодому спортсмену.

Стойкости его силы духа можно только позавидовать. У нас принято считать сильными мужчинами боксеров, бойцов ММА, очень таких маскулинных людей. Но даже эти мужики могут позавидовать внутреннему стержню Александра Мальцева, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

Мальцева выгоняли из синхронки, потому что «это женский спорт». Теперь он – главная звезда сборной

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России (синхронное плавание)
logoАлександр Мальцев
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logoАлла Шишкина
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
World Aquatics (FINA)
Билл Мэй
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