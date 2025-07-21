Конов об отсутствии трансляции с водного ЧМ на «Матч ТВ»: «Плановая профилактика на канале. В эфире нет не только синхронного плавания, а в эфире нет ничего»

Василий Конов объяснил отсутствие трансляции синхронного плавания на «Матч ТВ».

В 9:00 по московскому времени начались соревнования среди мужчин в произвольной программе на чемпионате мира в Сингапуре. От России выступает пятикратный чемпион мира Александр Мальцев , завоевавший на этом ЧМ первое золото российской команды (в технической программе соло).

«Матч» не ведет прямую трансляцию соревнований – ни на основном канале, ни на других каналах холдинга. Там идет профилактика.

Трансляции нет и на сайте «Матч ТВ».

«Понимаю, что понедельник, дефицит инфоповодов и прекрасная возможность в очередной раз написать, что какой же «Матч ТВ» плохой, купил и зажал трансляцию из Сингапура. Но вы бы перед этим включили бы канал, не? Плановая профилактика на канале. В эфире нет не только синхронного плавания, а в эфире нет ничего», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».

«Матч ТВ» и другие каналы холдинга из-за профилактики не ведут трансляцию мужской произвольной в синхронном плавании на ЧМ. Там за медаль борется Мальцев