Конов об отсутствии трансляции с водного ЧМ на «Матч ТВ»: «Плановая профилактика на канале. В эфире нет не только синхронного плавания, а в эфире нет ничего»
В 9:00 по московскому времени начались соревнования среди мужчин в произвольной программе на чемпионате мира в Сингапуре. От России выступает пятикратный чемпион мира Александр Мальцев, завоевавший на этом ЧМ первое золото российской команды (в технической программе соло).
«Матч» не ведет прямую трансляцию соревнований – ни на основном канале, ни на других каналах холдинга. Там идет профилактика.
Трансляции нет и на сайте «Матч ТВ».
«Понимаю, что понедельник, дефицит инфоповодов и прекрасная возможность в очередной раз написать, что какой же «Матч ТВ» плохой, купил и зажал трансляцию из Сингапура. Но вы бы перед этим включили бы канал, не? Плановая профилактика на канале. В эфире нет не только синхронного плавания, а в эфире нет ничего», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».
«Матч ТВ» и другие каналы холдинга из-за профилактики не ведут трансляцию мужской произвольной в синхронном плавании на ЧМ. Там за медаль борется Мальцев