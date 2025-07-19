«Курица в странной кожуре. Сомнительная». Российские спортсмены пожаловались на еду на ЧМ-2025 в Сингапуре

Российские спортсмены пожаловались на еду на ЧМ-2025 в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 проходит с 11 июля по 3 августа.

«Сначала думала, что нормально в принципе, было что найти поесть. Но сейчас пью горячий шоколад, потому что готовят, допустим, зеленое пюре. Еда специфическая. Надо было взять что-нибудь с собой, как сделали некоторые страны», – сказала синхронистка Татьяна Гайдай.

«Странная еда, не хватает хорошего мяса. Курица странная – в странной кожуре. Сомнительная», – считает синхронистка Майя Дорошко.

Спортсменки рассказали, что до окончания соревнований они не могут себе позволить выйти за пределы отеля и посетить рестораны с другой едой.

Для пловцов главная проблема – отсутствие каши.

«Еда своеобразная. Нет каши, поэтому пришлось брать с собой. Каша – залог всего. И бананы», – сказала Екатерина Сорокина.

«Что такое каша, они вообще не знают, для них это вода вперемешку с рисом. Каши на утро не хватает. Но есть вермишель, рис, курица. Больше ничего особо и не надо, главное – на сладкое не наседать, а то я любитель вкусно покушать. Но в эти дни ограничил себя от пирожных», – отметил Денис Адеев.