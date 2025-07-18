Гайдай о технической программе дуэтов на ЧМ: «Посмотрели индийский фильм и начали придумывать хореографию. Нам разрешили выступать с точкой на лбу»

Татьяна Гайдай рассказала о выступлении в технической программе дуэтов на ЧМ.

Гайдай и Майя Дорошко показали третий результат в квалификации. Финал пройдет в понедельник, 21 июля.

«С макияжем нам повезло. Мы на соревнованиях уже делали индийскую точку [на лбу]. И нам сейчас тоже разрешили с ней выступать. Это добавило пикантности в образ.

Музыку нашла Елена Вячеславовна Воронова, скинула нам старый индийский фильм «Девдас». Он идет четыре часа. Мы его посмотрели. И начали с тренерами придумывать хореографию.

У нас многие движения руками, то есть хореография, украшаются кистями. То есть мы их держим не просто в базовых позициях, а постоянно крутим», – рассказала синхронистка в эфире «Матч ТВ».

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