Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Гайдай заняла 7-е место в квалификации технической программы солисток, первой стала китаянка Сюй Хуэйянь
Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 7-е место в квалификации на ЧМ.
Гайдай на соревнованиях в Сингапуре выступила в технической программе солисток. Финал в этом виде состоится 19 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
18 июля
Синхронное плавание
Соло, техническая программа
Квалификация
1. Сюй Хуэйянь (Китай) – 265,8984
2. Василина Хондошко (Беларусь) – 254,8200
3. Ирис Тио Касас (Испания) – 253,7691
4. Василики Александри (Австрия) – 250,9533
5. Клара Блейер (Германия) – 250,2750
6. Моэ Хига (Япония) – 249,1833
7. Татьяна Гайдай (Россия) – 246,0517
8. Энрика Пикколи (Италия) – 237,0000
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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