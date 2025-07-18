Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Гайдай заняла 7-е место в квалификации технической программы солисток, первой стала китаянка Сюй Хуэйянь

Российская синхронистка Татьяна Гайдай заняла 7-е место в квалификации на ЧМ.

Гайдай на соревнованиях в Сингапуре выступила в технической программе солисток. Финал в этом виде состоится 19 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

18 июля

Синхронное плавание

Соло, техническая программа

Квалификация

1. Сюй Хуэйянь (Китай) – 265,8984

2. Василина Хондошко (Беларусь) – 254,8200

3. Ирис Тио Касас (Испания) – 253,7691

4. Василики Александри (Австрия) – 250,9533

5. Клара Блейер (Германия) – 250,2750

6. Моэ Хига (Япония) – 249,1833

7. Татьяна Гайдай (Россия) – 246,0517

8. Энрика Пикколи (Италия) – 237,0000