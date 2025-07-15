Тарасова о запретах россиянам на ЧМ по водным видам: «Это беспредел. Пора действовать, отправить официальное письмо в Международную федерацию плавания»

Тарасова резко высказалась об ограничениях для россиян на ЧМ по водным видам.

Российским спортсменам во время чемпионата мира запретили публиковать в соцсетях флаг своей страны. Также им нельзя высказываться о конфликтах между странами.

Соревнования стартовали в Сингапуре 11 июля. Российские и белорусские атлеты допущены в нейтральном статусе.

«Это вообще беспредел. И мы ведемся на него ради того, чтобы наши спортсмены выступали на международных соревнованиях. Я столько лет выигрывала под национальным флагом всегда, а сейчас мы уже говорим: пусть едут без флага, лишь бы поехали.

Но держать на месте спортсменов тоже неправильно. Это их работа, их жизнь и их страна. Организаторы чемпионата мира по водным видам спорта хоть бы постыдились поступать так с нами.

Пора действовать, реагировать, нужно в Международную федерацию плавания отправить официальное письмо за подписью наших олимпийских чемпионов разных лет. Нужно написать, что мы любим свою страну, своих родителей, которые прошли войну с фашистской Германией, и теперь такой ужас творят с нашими спортсменами ни за что и ни про что.

Все хвалили водные виды спорта, что они допустили россиян, а видите, как они поступают с нами. Нам нужно бороться за себя», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Что можно, а что нельзя нашим на водном ЧМ? Без флага в соцсетях, но с интервью (есть стоп-темы)