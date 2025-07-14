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Дмитрий Васильев: «Те, кто выдумывают ограничения, понимают свою безнаказанность. На Западе сейчас все поражены вирусом русофобии»

Васильев считает, что на Западе сейчас все поражены вирусом русофобии.

Ранее стало известно, что спортсменам из России во время чемпионата мира по водным видам спорта запрещено публиковать в соцсетях флаг своей страны, а также высказываться о конфликтах между странами.

Чемпионат мира стартовал 11 июля в Сингапуре. Российские и белорусские атлеты выступают в нейтральном статусе.

«Это беззаконие, откровенное нарушение прав человека и дискриминация по национальному признаку.

Соцсети спортсменов находятся вне компетенции Международной федерации плавания, либо какой-то еще федерации. Они не могут запрещать человеку пользоваться соцсетями или ограничивать его там. Слишком много берут на себя.

К сожалению, на Западе сильный тренд против России. Те, кто выдумывают такие ограничения, понимают свою безнаказанность. На Западе сейчас все поражены вирусом русофобии.

Но обязательно придет время, когда все нормализуется, и необходимо будет дать правовую оценку всем бесчеловечным санкциям в отношении российских спортсменов. И эти люди еще учат жизни нас», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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