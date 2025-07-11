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Васюкова о российских синхронистках на ЧМ-2025: «Мы долго не выступали, но я знаю, как работает Покровская. Верю, что медали будут»

Ольга Васюкова верит, что российские синхронистки возьмут медали на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 стартует в Сингапуре 11 июля.

«Ставим ставки на всех. Я в душе оптимист и верю в нашу команду, в работу тренерского штаба.

Да, мы долго не выступали, три года без международных стартов, но я знаю, как работает Татьяна Николаевна Покровская, она и весь ее тренерский штаб — максималисты. Знаю, как работает классический дуэт, микст‑дуэт с Татьяной Евгеньевной Данченко, там все великолепно.

Верю, что медали будут», – рассказала олимпийская чемпионка Ольга Васюкова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Покровская
logoсборная России (синхронное плавание)
Татьяна Данченко
Ольга Васюкова
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
синхронное плавание
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