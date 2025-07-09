Мазепин о сборах российских пловцов перед ЧМ: «Недешево. Мы можем все позволить, чтобы выиграть»

Дмитрий Мазепин назвал «недешевыми» сборы российских спортсменов перед водным ЧМ.

С 11 июля по 3 августа чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Сингапуре. Россияне выступят там в нейтральном статусе.

– Пловцы летят через Малайзию, синхронистки – через Улан‑Удэ, прыгуны – через Корею. У всех там будут сборы и акклиматизация.

– Это дорого?

– Недешево.

– Но можем себе позволить?

– Мы можем все позволить, чтобы выиграть, – сказал глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Мазепин .