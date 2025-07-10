Дорошко о ЧМ: «Когда начинаю об этом думать – становится страшно. Все-таки мы долго были отстранены, изменились правила, нас подзабыли»

Синхронистка Майя Дорошко рассказала о страхе перед чемпионатом мира в Сингапуре.

Соревнования по водным видам спорта пройдут с 11 июля по 3 августа. Россияне выступят там в нейтральном статусе.

– Майя, есть ли тревога перед первым за долгое время крупным стартом?

– Я пока не могу сказать, что сильно волнуюсь или нервничаю, но когда начинаю об этом думать – становится страшно. Все-таки мы долго были отстранены, изменились правила, нас подзабыли. Появились новые лидеры.

Конечно, возникает вопрос, как будет судейство, как нас воспримут, как оценят наш артистизм. Когда приедем в Сингапур, буду сильно переживать, поэтому сейчас стараюсь об этом меньше думать.



– Чувствуется некая отстраненность от других спортсменов, так как выступать придется в нейтральном статусе?

– Конечно, обидно, что мы не можем выступать под российским флагом, носить экипировку с эмблемой страны. Но все и так прекрасно знают, откуда мы. Узнают нас в соцсетях, по прошлым выступлениям.

Наши тренеры – личности очень известные в профессиональной среде. Вот даже на старте [Кубка мира] в Египте многие подходили, общались. Кто-то даже говорил, что скучали по нам, – рассказала Дорошко .

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