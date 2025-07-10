«Можно проиграть участницам, которые технично выступают слабее, но зато «более артистично». Хотя по факту – просто кривляются». Дорошко о судействе в синхронном плавании

Майя Дорошко сравнила с «кривлянием» выступления некоторых синхронисток.

Двукратная чемпионка мира из России порассуждала, в частности, об изменении правил в синхронном плавании.

– Меня особенно удивляет, что некоторым спортсменам откровенно завышают оценки. Сейчас же балл за артистизм очень сильно влияет на итоговое место.

Получается, что даже если спортсменка выполняет элементы на высокой амплитуде, с красивыми линиями, в отличном синхроне – она все равно может проиграть участницам, которые технично выступают слабее, но зато, условно, «более артистично». Хотя по факту – они просто кривляются.

И для меня это уже немного уходит от сути профессионального спорта. Оценивать кривляния – это ближе к шоу, а не к большому спорту.

– После изменения правил некоторые синхронистки говорят, что у них чуть ли не «жабры вырастают», настолько стало тяжело находиться под водой. Возросла ли нагрузка с точки зрения нехватки кислорода?

– Однозначно стало тяжелее. Вот буквально на днях это особенно почувствовалось. Видимо, из-за перелета, общей усталости, накопившегося напряжения – стало не хватать воздуха. Реально стало плохо от гипоксии. Я, конечно, пришла в себя буквально через две минуты, но сам момент был очень неприятным. Раньше со мной такого никогда не случалось.

– То есть вы начали терять сознание?

– Почти. Я доделывала связку и в конце поняла, что у меня просто не двигаются ни руки, ни ноги. Как будто тело перестает слушаться. Начала тонуть – не было сил держаться. Выплыла, попыталась отдышаться, но меня начало трясти. Буквально все вокруг как будто дрожит, и я сама тоже.

Пыталась сделать вдох – и захлебнулась. Началась паника. Просто испугалась. Хорошо, что рядом была моя напарница – она сразу помогла. Через пару минут я уже пришла в себя, и мы продолжили тренировку. Но теперь я с опаской отношусь к этой связке. Все время думаю об этом моменте. Это было страшно, – рассказала Дорошко.