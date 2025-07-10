Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. ЮАР сыграет с Испанией, США против Китая, Венгрия встретится с Грецией, другие матчи
11 июля в Сингапуре стартует чемпионат мира по водному поло среди женщин.
Чемпионат мира по водному поло
Сингапур
Групповой этап
Группа A
Италия – Новая Зеландия – 12.35
Сингапур – Австралия – 14.10
Положение в группе: Италия – 0 матчей (0 очков), Австралия – 0 (0), Новая Зеландия – 0 (0), Сингапур – 0 (0).
Группа B
Аргентина – Нидерланды – 5.35
США – Китай – 7.10
Положение в группе: Нидерланды – 0 (0), США – 0 (0), Китай – 0 (0), Аргентина – 0 (0).
Группа C
Япония – Хорватия – 11.00
Греция – Венгрия – 15.45
Положение в группе: Греция – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Япония – 0 (0), Хорватия – 0 (0).
Группа D
ЮАР – Испания – 4.00
Франция – Великобритания – 8.45
Положение в группе: Испания – 0 (0), Великобритания – 0 (0), Франция – 0 (0), ЮАР – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп выходят напрямую в 1/4 финала, а занявшие второе и третье места команды – в 1/8 финала.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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