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Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. ЮАР сыграет с Испанией, США против Китая, Венгрия встретится с Грецией, другие матчи

11 июля в Сингапуре стартует чемпионат мира по водному поло среди женщин.

Чемпионат мира по водному поло

Сингапур

Групповой этап

Группа A

Италия – Новая Зеландия – 12.35

Сингапур – Австралия – 14.10

Положение в группе: Италия – 0 матчей (0 очков), Австралия – 0 (0), Новая Зеландия – 0 (0), Сингапур – 0 (0).

Группа B

Аргентина – Нидерланды – 5.35

США – Китай – 7.10

Положение в группе: Нидерланды – 0 (0), США – 0 (0), Китай – 0 (0), Аргентина – 0 (0).

Группа C

Япония – Хорватия – 11.00

Греция – Венгрия – 15.45

Положение в группе: Греция – 0 (0), Венгрия – 0 (0), Япония – 0 (0), Хорватия – 0 (0).

Группа D

ЮАР – Испания – 4.00

Франция – Великобритания – 8.45

Положение в группе: Испания – 0 (0), Великобритания – 0 (0), Франция – 0 (0), ЮАР – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победители групп выходят напрямую в 1/4 финала, а занявшие второе и третье места команды – в 1/8 финала.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
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водное поло
сборная ЮАР жен (водное поло)
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сборная Сингапура жен (водное поло)
сборная Греции жен (водное поло)
сборная Великобритании жен (водное поло)
сборная Новой Зеландии жен (водное поло)
сборная Японии жен (водное поло)
сборная Италии жен (водное поло)
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