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«Интернет все помнит. Я сто раз подумаю, прежде чем что-то опубликовать». Синхронистка Дорошко – на вопрос о нейтральном статусе и соцсетях

Майя Дорошко словами «интернет помнит все» ответила на вопрос о соцсетях.

С 11 июля по 3 августа в Сингапуре пройдет чемпионат мира по водным видам. Синхронистка Дорошко и другие российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

– World Aquatics смягчила одно из требований к нейтральным спортсменам – теперь разрешено давать интервью журналистам прямо во время соревнований. Конечно, с определенными ограничениями: не затрагивать политические темы, конфликты и прочее. Такие шаги – дают ли они надежду, что вскоре получится снова выступать без ограничений?
 
– Да, абсолютно. Перед Новым годом, в декабре, я, честно, не верила, что мы в марте вообще сможем поехать на этап Кубка мира – тем более на чемпионат мира в Сингапур. Казалось, это вряд ли возможно.

Но потом сменилось руководство, и у нас теперь большая объединенная Федерация водных видов спорта [России]. Президент федерации – Дмитрий Аркадьевич Мазепин – на личных встречах и в интервью говорил, что проводится большая работа. И результаты этой работы мы уже видим.

Очень быстро удалось получить нейтральный статус, оперативно заявиться на соревнования. Все прошло хорошо. Плюс нам улучшили условия на базе «Озеро Круглое» – поменяли матрасы, подушки, сделали все для комфортного восстановления после тренировок.

И Дмитрий Аркадьевич прямо сказал: он уверен, что скоро мы сможем снова выступать под своим флагом, со своим гимном. И знаете, я ему поверила. Потому что видно: за словами стоят реальные действия. Все, что уже сделано, внушает доверие.

– Нейтральный статус накладывает ограничения. Например, контроль за публикациями в соцсетях – это действительно так?
 
– Да, конечно. Хотя я человек, может быть, и эмоциональный, но прекрасно понимаю, что соцсети – это не место, где можно «выплеснуться» без последствий. Я сто раз подумаю, прежде чем что-то опубликовать. Потому что интернет все помнит, – отметила Дорошко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Федерация водных видов спорта России
Майя Дорошко
Кубок мира
Политика
Дмитрий Мазепин
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