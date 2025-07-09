  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Ильченко о шансах россиян в плавании в открытой воде на ЧМ: «Если хватит смелости, можно попробовать навязать борьбу за медали в спринте с выбыванием»
0

Ильченко о шансах россиян в плавании в открытой воде на ЧМ: «Если хватит смелости, можно попробовать навязать борьбу за медали в спринте с выбыванием»

Лариса Ильченко оценила шансы россиян на ЧМ-2025 в плавании в открытой воде.

«С профессиональной точки зрения мне прежде всего интересна новая дисциплина — спринт с выбыванием. Там любопытный формат: первая дистанция —1500 м. Часть спортсменов отсеивают, те же, кто прошел дальше, плывут 1000 м. Затем снова отсеивают тех, кто слабее, оставшиеся стартуют в суперспринте на дистанции 500 м. Если наши ребята и смогут побороться, то прежде всего в этом виде программы.

Он приближен к тому, что мы видим в бассейне на стайерских дистанциях. По сути, спринт на открытой воде — это «полторашка». Технические и тактические навыки открытой воды как таковой там востребованы в меньшей степени, нежели на той же «десятке» или пятикилометровой дистанции. Понятно, что соперники и в спринте будут толкаться, всячески мешать, но шансы у тех, кто показывает хорошие скорости в бассейне, вполне есть. Если хватит смелости, можно попробовать навязать борьбу за медали.

С другой стороны, мед на этом заканчивается и уступает место ложке дегтя. Мы очень долгое время не соревновались ни с кем, кроме самих себя, варились только на внутренних стартах, все друг друга давно и хорошо изучили, знают не только рабочие скорости, но и кто в какой момент будет ускоряться. Весьма показательным в этом плане был один из финишей Александра Степанова. Он в очередной раз выиграл, вышел из воды и на вопрос, как плылось, ответил, мол, как обычно. То есть для него победы на национальном чемпионате стали уже совсем заурядным делом. Он уже ко всему привык.

По этой же причине чемпионат России для меня не слишком интересен. В отличие от последнего этапа Кубка мира, который проходил в Сетубале. Мойша Джонсон выиграла там десятикилометровую дистанцию со средним временем 68 секунд на каждых 100 м. Это очень достойный результат. Интересно и то, что ближайшие преследователи не сильно-то от австралийки отстали. Понятно, что этап Кубка мира — это не чемпионат, в плане накала там все намного спокойнее, нет такой нервозности, да и конкуренция поменьше, но показать накануне главного старта столь высокую дистанционную скорость — сильная заявка. Тем более что условия, в которых проводятся заплывы в Сетубале, — это не гребной канал.

Более детально обсуждать накануне старта, насколько могут быть конкурентоспособны в сравнении с мировыми лидерами наши ребята, мне кажется не совсем корректным. Пусть выходят и пробуют свои силы. Жаль, конечно, что от старта в Сингапуре отказался Степанов — предпочёл выступить в этом сезоне на Универсиаде», — сказала олимпийская чемпионка Пекина-2008 в плавании на 10 км. 

Чемпионат мира по водным видам пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
logoсборная России жен
logoсборная России
logoЛариса Ильченко
плавание в открытой воде
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Колесников об участии в ЧМ: «Второй раз подряд как‑то не очень отсиживаться и просто смотреть по телевизору»
сегодня, 12:43
Лифинцев о чемпионате мира: «Очень жду, но я спокойный, ожидания не приносят мне адреналина»
сегодня, 11:56
Мазепин о сборах российских пловцов перед ЧМ: «Недешево. Мы можем все позволить, чтобы выиграть»
1сегодня, 11:34
Главные новости
Ильченко раскритиковала правила отбора на ЧР: «У нас что, такое количество желающих плавать на открытой воде, что нам приходится так жестко их сортировать?»
сегодня, 14:50
Колесников об участии в ЧМ: «Второй раз подряд как‑то не очень отсиживаться и просто смотреть по телевизору»
сегодня, 12:43
Лифинцев о чемпионате мира: «Очень жду, но я спокойный, ожидания не приносят мне адреналина»
сегодня, 11:56
Мазепин о сборах российских пловцов перед ЧМ: «Недешево. Мы можем все позволить, чтобы выиграть»
1сегодня, 11:34
«У нас есть 2-3 медали в плане. За время отсутствия на международных стартах мы не сидели сложа руки». Феоктистова о прыжках в воду на ЧМ
7 июля, 19:08
Коротышкин о Ефимовой: «Я прекрасно вижу, что Юле по-прежнему нравится плавать, находиться в этой тусовке. Если она всерьез захочет продолжать карьеру, буду только рад»
7 июля, 17:46
Евгений Коротышкин: «Хочется, чтобы наши тренеры начали общаться между собой. Существовало негласное поверье, что лучше не делиться знаниями, иначе соперники украдут все секреты»
7 июля, 17:32
Ольга Брусникина: «Спорт – дело очень специфическое, требующее больших жертв. Не считаю, что детей надо заставлять заниматься им»
17 июля, 16:35
Брусникина о ЧМ: «Будем стараться подтвердить высокий уровень российского синхронного плавания. Едем с ожиданием медалей, но и с некоторой настороженностью и интересом»
7 июля, 16:24
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
7 июля, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
сегодня, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
321 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42