Ильченко о шансах россиян в плавании в открытой воде на ЧМ: «Если хватит смелости, можно попробовать навязать борьбу за медали в спринте с выбыванием»

Лариса Ильченко оценила шансы россиян на ЧМ-2025 в плавании в открытой воде.

«С профессиональной точки зрения мне прежде всего интересна новая дисциплина — спринт с выбыванием. Там любопытный формат: первая дистанция —1500 м. Часть спортсменов отсеивают, те же, кто прошел дальше, плывут 1000 м. Затем снова отсеивают тех, кто слабее, оставшиеся стартуют в суперспринте на дистанции 500 м. Если наши ребята и смогут побороться, то прежде всего в этом виде программы.

Он приближен к тому, что мы видим в бассейне на стайерских дистанциях. По сути, спринт на открытой воде — это «полторашка». Технические и тактические навыки открытой воды как таковой там востребованы в меньшей степени, нежели на той же «десятке» или пятикилометровой дистанции. Понятно, что соперники и в спринте будут толкаться, всячески мешать, но шансы у тех, кто показывает хорошие скорости в бассейне, вполне есть. Если хватит смелости, можно попробовать навязать борьбу за медали.

С другой стороны, мед на этом заканчивается и уступает место ложке дегтя. Мы очень долгое время не соревновались ни с кем, кроме самих себя, варились только на внутренних стартах, все друг друга давно и хорошо изучили, знают не только рабочие скорости, но и кто в какой момент будет ускоряться. Весьма показательным в этом плане был один из финишей Александра Степанова. Он в очередной раз выиграл, вышел из воды и на вопрос, как плылось, ответил, мол, как обычно. То есть для него победы на национальном чемпионате стали уже совсем заурядным делом. Он уже ко всему привык.

По этой же причине чемпионат России для меня не слишком интересен. В отличие от последнего этапа Кубка мира, который проходил в Сетубале. Мойша Джонсон выиграла там десятикилометровую дистанцию со средним временем 68 секунд на каждых 100 м. Это очень достойный результат. Интересно и то, что ближайшие преследователи не сильно-то от австралийки отстали. Понятно, что этап Кубка мира — это не чемпионат, в плане накала там все намного спокойнее, нет такой нервозности, да и конкуренция поменьше, но показать накануне главного старта столь высокую дистанционную скорость — сильная заявка. Тем более что условия, в которых проводятся заплывы в Сетубале, — это не гребной канал.

Более детально обсуждать накануне старта, насколько могут быть конкурентоспособны в сравнении с мировыми лидерами наши ребята, мне кажется не совсем корректным. Пусть выходят и пробуют свои силы. Жаль, конечно, что от старта в Сингапуре отказался Степанов — предпочёл выступить в этом сезоне на Универсиаде», — сказала олимпийская чемпионка Пекина-2008 в плавании на 10 км.

Чемпионат мира по водным видам пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.