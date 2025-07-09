Ильченко раскритиковала правила отбора на ЧР: «У нас что, такое количество желающих плавать на открытой воде, что нам приходится так жестко их сортировать?»

Лариса Ильченко раскритиковала систему отбора на ЧР в плавании в открытой воде.

«Сейчас у нас действует система отбора на национальный чемпионат через пятикилометровые старты и набор определенного количества баллов. Спортсмен обязан участвовать в соревнованиях сначала на первенстве субъекта, затем отбирается на первенство округа. Если он плавает еще и «полторашку», должен стартовать и там и там.

О каком восстановлении можно вести речь, если ты вынужден на протяжении всего года держать себя на пике формы только ради того, чтобы пробиться на национальный чемпионат? У нас что, такое количество желающих плавать на открытой воде, что нам приходится так жестко их сортировать? Прямо вот вижу, как все в очереди стоят.

Марафон, особенно более длинные дистанции, требует, помимо всего прочего, очень тщательной психологической подготовки. Спортсмен должен быть готов не только физически, но и морально. Добиться этого действительно тяжело. У каждого пловца есть родители, которые не хотят, чтобы ребенку на дистанции нос сломали или глаз выбили.

Хотя условия для тренировок у ребят сейчас сильно отличаются от тех, что были в мое время. На озере Круглом прекрасно организовано питание, бытовые условия. Когда я это все увидела, почему-то вспомнила, как мы готовились на этой же самой базе к Олимпиаде в Пекине.

В комнате после ремонта от стены отошел кусок обоев, и мы вслух читали друг другу стихотворения, которые под этими наспех наклеенными обоями оставили после себя фехтовальщики», — сказала олимпийская чемпионка Пекина-2008 в плавании на 10 км.