  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Ильченко раскритиковала правила отбора на ЧР: «У нас что, такое количество желающих плавать на открытой воде, что нам приходится так жестко их сортировать?»
0

Ильченко раскритиковала правила отбора на ЧР: «У нас что, такое количество желающих плавать на открытой воде, что нам приходится так жестко их сортировать?»

Лариса Ильченко раскритиковала систему отбора на ЧР в плавании в открытой воде.

«Сейчас у нас действует система отбора на национальный чемпионат через пятикилометровые старты и набор определенного количества баллов. Спортсмен обязан участвовать в соревнованиях сначала на первенстве субъекта, затем отбирается на первенство округа. Если он плавает еще и «полторашку», должен стартовать и там и там.

О каком восстановлении можно вести речь, если ты вынужден на протяжении всего года держать себя на пике формы только ради того, чтобы пробиться на национальный чемпионат? У нас что, такое количество желающих плавать на открытой воде, что нам приходится так жестко их сортировать? Прямо вот вижу, как все в очереди стоят.

Марафон, особенно более длинные дистанции, требует, помимо всего прочего, очень тщательной психологической подготовки. Спортсмен должен быть готов не только физически, но и морально. Добиться этого действительно тяжело. У каждого пловца есть родители, которые не хотят, чтобы ребенку на дистанции нос сломали или глаз выбили.

Хотя условия для тренировок у ребят сейчас сильно отличаются от тех, что были в мое время. На озере Круглом прекрасно организовано питание, бытовые условия. Когда я это все увидела, почему-то вспомнила, как мы готовились на этой же самой базе к Олимпиаде в Пекине.

В комнате после ремонта от стены отошел кусок обоев, и мы вслух читали друг другу стихотворения, которые под этими наспех наклеенными обоями оставили после себя фехтовальщики», — сказала олимпийская чемпионка Пекина-2008 в плавании на 10 км. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
плавание в открытой воде
logoЛариса Ильченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Ильченко о шансах россиян в плавании в открытой воде на ЧМ: «Если хватит смелости, можно попробовать навязать борьбу за медали в спринте с выбыванием»
сегодня, 14:33
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
7 июля, 11:44
Мишарина и еще шесть российских пловцов выступят на открытой воде на чемпионате мира в Сингапуре
6 июля, 10:53
Главные новости
Ильченко о шансах россиян в плавании в открытой воде на ЧМ: «Если хватит смелости, можно попробовать навязать борьбу за медали в спринте с выбыванием»
сегодня, 14:33
Колесников об участии в ЧМ: «Второй раз подряд как‑то не очень отсиживаться и просто смотреть по телевизору»
сегодня, 12:43
Лифинцев о чемпионате мира: «Очень жду, но я спокойный, ожидания не приносят мне адреналина»
сегодня, 11:56
Мазепин о сборах российских пловцов перед ЧМ: «Недешево. Мы можем все позволить, чтобы выиграть»
1сегодня, 11:34
«У нас есть 2-3 медали в плане. За время отсутствия на международных стартах мы не сидели сложа руки». Феоктистова о прыжках в воду на ЧМ
7 июля, 19:08
Коротышкин о Ефимовой: «Я прекрасно вижу, что Юле по-прежнему нравится плавать, находиться в этой тусовке. Если она всерьез захочет продолжать карьеру, буду только рад»
7 июля, 17:46
Евгений Коротышкин: «Хочется, чтобы наши тренеры начали общаться между собой. Существовало негласное поверье, что лучше не делиться знаниями, иначе соперники украдут все секреты»
7 июля, 17:32
Ольга Брусникина: «Спорт – дело очень специфическое, требующее больших жертв. Не считаю, что детей надо заставлять заниматься им»
17 июля, 16:35
Брусникина о ЧМ: «Будем стараться подтвердить высокий уровень российского синхронного плавания. Едем с ожиданием медалей, но и с некоторой настороженностью и интересом»
7 июля, 16:24
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
7 июля, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
сегодня, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
321 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42