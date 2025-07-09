Колесников об участии в ЧМ: «Второй раз подряд как‑то не очень отсиживаться и просто смотреть по телевизору»

Климент Колесников заявил, что не хотел «отсиживаться» второй ЧМ подряд.

Колесников – двукратный олимпийский призер в плавании. В декабре он пропустил чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, однако позже оформил нейтральный статус и теперь выступит на ЧМ по водным видам в Сингапуре, который пройдет с 11 июля по 3 августа.

«Нам объявили, что мы поедем на чемпионат мира [на короткой воде в Будапеште] буквально за два дня до чемпионата России. На фоне этого я не был готов к тому, чтобы выступать на международной арене. Да, я проплыл с первым временем, но сама подготовка и состояние не внушали мне того доверия к самому себе, как это должно происходить на соревнованиях, на которые я еду.

Ребята во время чемпионата говорили, что без меня непривычно выступать, плыть эстафеты. Ладно если бы они просто проплыли, приехали, сказали бы, что классно съездили. А тут я мог помочь команде, и они мне об этом напрямую говорят. Второй раз подряд как‑то не очень отсиживаться и просто смотреть по телевизору», – сказал Колесников.