Илья Бородин: «Надеюсь, что‑нибудь съестное найдем в Сингапуре, не слишком убийственное. Точно тараканов есть не буду»

Пловец Илья Бородин заявил, что не будет есть тараканов на ЧМ в Сингапуре.

В частности, российский спортсмен рассказал, что не любит экзотические блюда и надеется найти в азиатском городе привычную еду.

«Я не люблю острое, если честно. Я не готов. Надеюсь, что‑нибудь съестное найдем там, не слишком убийственное. Точно тараканов есть не буду», – сказал чемпион мира по плаванию на короткой воде Бородин .

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре пройдет с 11 июля по 3 августа. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Россия возвращается на водный ЧМ спустя 6 лет: без Ефимовой и Рылова, но с шансами на золото