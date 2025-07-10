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Илья Бородин: «Надеюсь, что‑нибудь съестное найдем в Сингапуре, не слишком убийственное. Точно тараканов есть не буду»

Пловец Илья Бородин заявил, что не будет есть тараканов на ЧМ в Сингапуре.

В частности, российский спортсмен рассказал, что не любит экзотические блюда и надеется найти в азиатском городе привычную еду.

«Я не люблю острое, если честно. Я не готов. Надеюсь, что‑нибудь съестное найдем там, не слишком убийственное. Точно тараканов есть не буду», – сказал чемпион мира по плаванию на короткой воде Бородин.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре пройдет с 11 июля по 3 августа. Россияне выступят в нейтральном статусе.

Россия возвращается на водный ЧМ спустя 6 лет: без Ефимовой и Рылова, но с шансами на золото

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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