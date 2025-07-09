48 российских спортсменов выступят на летней Универсиаде в Германии

48 россиян выступят на летней Универсиаде в Германии.

Об этом рассказал представитель Российского студенческого спортивного союза (РССС).

«Утвержден состав участников Всемирных студенческих игр 2025 года в Германии, спортсмены из России выступят под нейтральным флагом.

В состав нашей команды войдут 48 спортсменов – девушек и юношей – по 9 видам спорта: гребному спорту, дзюдо, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, стрельбе из лука, теннису, тхэквондо, фехтованию.

Вместе с участниками на Игры смогут поехать тренеры и специалисты, работающие с атлетами.

Среди участников представители 26 университетов из 18 регионов России, в том числе мастера спорта международного класса России и заслуженные мастера спорта России», – рассказал представитель РССС.

Летняя Универсиада-2025 пройдет с 16 по 27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии.